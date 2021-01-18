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Пандемия COVID-19

В ЮАР выяснили, что появившийся в стране штамм коронавируса более агрессивный и заразный

По словам главного эпидемиолога ЮАР Салима Абдулы Карима, новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится

ПРЕТОРИЯ, 18 января. /ТАСС/. Южноафриканские ученые получили в серии исследований доказательства того, что выявленный недавно в стране новый штамм коронавируса является более агрессивным и заразным. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главного эпидемиолога ЮАР Салима Абдулу Карима.

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Новый штамм, получивший маркировку 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, отметил Карим. В результате он является более заразным, подчеркнул ученый. Карим выступил с докладом о результатах генетических исследований 501.V2, которые проделали в последние несколько недель крупнейшие научные лаборатории страны.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутацией коронавируса 501.V2. Мутировавший вирус был обнаружен в минувшем октябре на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 декабря с телевизионным обращением к нации и объявил, что "вторая волна пандемии быстро нарастает и грозит стать более мощной и разрушительной, чем первая". Он отметил, что рост числа заболевших вызван появлением в ЮАР новой и более агрессивной формы коронавируса. На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 337 926 и 37 105 соответственно.

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ЮАРПандемия COVID-19
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