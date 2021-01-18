В Карелии разрешат работу игровых комнат в торговых центрах

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Карелии с 20 января сняли ограничения на работу игровых комнат в торговых комплексах Петрозаводска, Костомукши и районных центров. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

"С 20 января снято ограничение на предоставление услуг по дневному уходу за детьми в торговых центрах (комплексах), а также на работу детских игровых центров и игровых комнат в Петрозаводске, Костомукше и районных центрах", - говорится в сообщении.

Игровые центры смогут работать при соблюдении правил безопасности в период пандемии. Так, одновременно в комнате может находиться не более одного человека на 10 кв. м.

В новой редакции распоряжения главы Карелии до 5 февраля продлен период, когда жители республики старше 65 лет без признаков заболевания смогут оформить больничный для соблюдения самоизоляции. "Напомним, оформление больничных касается граждан, проживающих в райцентрах, Петрозаводске и Костомукше", - добавили в оперштабе.

По последним данным, в Карелии за время пандемии зафиксировали 32 843 случая коронавируса, прирост за сутки составил 282 человека. Всего выздоровели 27 056 пациентов, умерли 109.