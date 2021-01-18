СК начал проверку информации СМИ о проблемах жильцов после пожара в доме под Рязанью

ТАСС, 18 января. Следственный комитет начал проверку информации о затянувшемся расселении аварийного дома в Рязанской области, в результате возгорания которого без жилья остались шесть семей. О проблеме жильцов рассказали в эфире федерального канала, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"По размещенному 18 января 2021 года в эфире одной из программ федерального канала сюжету о бездействии органов власти Рязанской области по расселению аварийного дома, создавшему угрозу жизни и здоровью жителей в результате произошедшего пожара, следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Сюжет рассказывал о судьбе жителей многоквартирного дома барачного типа 1950 года постройки, который в декабре 2020 года был полностью уничтожен в результате пожара.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из жильцов. В результате шесть проживавших в доме семей остались без жилья. По их мнению, трагедии можно было избежать, так как они более пяти лет добивались расселения из аварийного барака, но такое решение не было принято.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего, изъята необходимая документация. С учетом собранных материалов будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации поселения и других органов местной власти, в том числе в части обеспечения безопасных условий проживания жителей указанного дома. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления.