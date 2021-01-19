Более чем в трети российских регионов зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 32 субъектах РФ, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в 32 субъектах Российской Федерации и 12 центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали более половины россиян - 59% (более 85,9 млн человек).