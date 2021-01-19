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Мурашко сообщил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска

Идет работа по регистрации фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" находится на финальной стадии запуска, идет работа по его регистрации. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Создан федеральный фонд по поддержке детей с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями "Круг добра", и сейчас идет его регистрация. Руководство фонда утверждено, поэтому сейчас средства предусмотрены в бюджете. Идет финальная стадия его включения в работу", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда, приоритетными задачами которого являются реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, и т. д.

В попечительский совет фонда, в частности, вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияХаматова, Чулпан НаилевнаХабенский, Константин ЮрьевичРошаль, Леонид Михайлович
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