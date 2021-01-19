Мурашко сообщил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" находится на финальной стадии запуска, идет работа по его регистрации. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Создан федеральный фонд по поддержке детей с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями "Круг добра", и сейчас идет его регистрация. Руководство фонда утверждено, поэтому сейчас средства предусмотрены в бюджете. Идет финальная стадия его включения в работу", - сказал он на расширенном заседании комитета СФ по социальной политике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда, приоритетными задачами которого являются реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, и т. д.

В попечительский совет фонда, в частности, вошли глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, президент благотворительного фонда, специализирующегося на организации помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, Константин Хабенский, руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.