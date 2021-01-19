Белорусский портал tut.by лишили статуса СМИ

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Экономический суд Минска не удовлетворил жалобу ООО "Тут бай медиа" на судебное постановление о лишении белорусского портала tut.by статуса средства массовой информации. Об этом во вторник сообщил tut.by.

Решение суда о лишении портала статуса СМИ вступает в силу с 19 января.

Экономический суд Минска в начале декабря 2020 года принял решение о лишении tut.by статуса средства массовой информации. Таким образом, суд тогда удовлетворил ходатайство Министерства информации Белоруссии, которое ранее временно приостанавливало деятельность tut.by в качестве СМИ с 1 октября до 30 декабря.

В период с 7 августа по 15 сентября Мининформ вынес tut.by четыре письменных предупреждения. Как заявили тогда в министерстве, "данные меры реагирования принимались по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено". В Мининформе указали, что по закону о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска СМИ в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции этого СМИ, либо его учредителю в течение года двух и более письменных предупреждений.

Ранее в редакции tut.by заявили, что портал в случае лишения статуса продолжит работать как интернет-ресурс. При этом журналисты портала потеряют право обращаться в госорганы за получением официальной информации и не смогут освещать массовые мероприятия.