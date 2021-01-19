Кабмин прорабатывает тему международного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос международного признания сертификатов о получении прививки от коронавируса.

"Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая во вторник заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Глава правительства также сообщил, что после завершения второго этапа вакцинации через сайт госуслуг можно будет оформить электронные сертификаты о сделанной прививке.

Мишустин напомнил, что 18 января в России стартовала массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Возможность сделать прививку появилась у всех желающих, а не только у людей из групп риска. "Для этого открываются дополнительные пункты вакцинации. В некоторых регионах уже начали привлекать и частные медицинские организации", - сказал премьер, подчеркнув, что важно везде соблюдать меры предосторожности. Он обратился к губернаторам с просьбой лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса в их регионах.

"Запись на вакцинацию организована в том числе через портал государственных услуг. Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объеме", - сообщил Мишустин. По его мнению, внедрение такой практики позволит эффективнее планировать работу поликлиник, избежать очередей и сэкономить время. Важно это и для соблюдения условий хранения вакцины, добавил премьер.

Мишустин также заявил, что первостепенной задачей и ключевым условием эффективного проведения массовой прививочной кампании является обеспечение производства вакцины в необходимом объеме. "Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции", - сказал он, попросив вице-премьеров быть в постоянном контакте с производителями и разработчиками вакцин от коронавируса и оперативно решать все возникающие вопросы.