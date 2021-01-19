Собирать подписи для выдвижения кандидатов в Мосгордуму в 2021 году предложили онлайн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбор подписей для выдвижения кандидатов в депутаты Московской городской думы осенью 2021 года может пройти онлайн. С таким предложением выступил руководитель столичного общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Осенью 2021 года в Москве состоятся выборы в Государственную думу, а также довыборы в Московскую городскую думу в связи с наличием вакантных мандатов. По рекомендации председателя ЦИК Эллы Памфиловой обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть на заседании МГД вопрос о внесении в региональное законодательство нормы о возможности сбора подписей в электронном виде для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Московской городской думы", - говорится в письме Венедиктова председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Сам Шапошников подтвердил ТАСС, что обсуждал инициативу с Венедиктовым по телефону. По его словам, эта идея имеет все шансы на реализацию.

"Когда письмо поступит, мы его, безусловно, рассмотрим, хотя федеральным законодательством эта процедура уже определена <...> Очевидно, что дискуссию вызовет вопрос о том, какое количество подписей можно будет собирать таким образом в Москве - федеральный закон дает возможность сбора не более 50%", - отметил он.

Темы обсуждения с ЦИК

Как уточнил Венедиктов в беседе с ТАСС, председатель ЦИК на встрече с руководством общественного штаба допустила, что электронное голосование в столице в 2021 году может пройти на московской платформе. "Дистанционное электронное голосование [в Москве] будет проходить на московской платформе. По выборам в Госдуму тоже", - сказал он.

"Что еще важно: мы обсуждали проблему регистрации кандидатов, <..> нам было сказано, что решение почерковедов - это "не приговор". То есть конечное решение должны принимать комиссии все равно, не только с учетом мнения почерковедов. Более того, мы обсуждали вопрос продления [сроков] апеллирования в случае отказа зарегистрировать кандидата: договорились, что если эти вопросы будут доходить до ЦИКа, то будут обязательно приглашаться из Москвы представители московского штаба по наблюдению, чтобы высказать свою позицию по вопросу отказа в регистрации того или иного кандидата", - сообщил Венедиктов.

По его словам, также обсуждался вопрос разведения традиционного и электронного голосования по времени: в Центризбиркоме считают, что они должны идти одновременно, а столичный общественный штаб выступает за то, чтобы проводить их в разное время. "Такое обсуждение было, довольно оно бурно шло между мной и [зампредседателя ЦИК Николаем] Булаевым, на самом деле. На сегодняшний день мы решили продолжить консультации, <...> продолжать дебатировать и выдвигать аргументы", - рассказал собеседник агентства.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по внесений изменений в Конституцию РФ в 2020 году. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.

В новость были внесены изменения (18:17 мск) — добавлены подробности по тексту.