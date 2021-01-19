Технопарк открыли на базе крупнейшего вуза Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Технопарк открылся в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе. Площадка организована по совместной инициативе руководства вуза и представителей краевого индустриального парка "Мастер", сообщили журналистам во вторник в пресс-центре университета.

"Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов и генеральный директор ставропольского краевого индустриального парка "Мастер" Александр Гордеев подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках совместной инициативы открыт технопарк СКФУ. На базе технопарка сформированы все условия и создана инфраструктура для коммерциализации НИОКР и развития стартапов в научно-технической сфере", - говорится в сообщении.

Технопарк включает в себя бизнес-инкубатор, инжиниринговые центры и научные лаборатории. Университет намерен поддерживать создание малых инновационных предприятий. Площади для выхода на промышленное производство, в свою очередь, предоставит индустриальный парк.

"Мы находились в поисках надежного партнера, чтобы развивать, сопровождать и запускать полезные проекты для социально-экономического развития Ставропольского края и макрорегиона в целом. Ставропольский краевой индустриальный парк "Мастер" способен поддерживать совместные инициативы, фактически создавая общую площадку для развития высокотехнологичных отраслей промышленности", - приводятся в сообщении слова ректора Беспалова.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.