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Пандемия COVID-19
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В Великобритании за сутки умерли более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом

Это максимум с начала пандемии

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум - 1 564 смерти - был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 470, что является крупнейшим показателем в Европе.

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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