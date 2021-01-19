В Великобритании за сутки умерли более 1,6 тыс. заразившихся коронавирусом

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, составило 1 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Днем ранее власти сообщили о 599 летальных исходах. Предыдущий максимум - 1 564 смерти - был установлен 13 января. Всего число умерших из-за коронавируса в Великобритании составляет 91 470, что является крупнейшим показателем в Европе.