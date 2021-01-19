Мастера из регионов РФ создали 30 скульптур на Фестивале ангелов и архангелов в Ижевске

ИЖЕВСК, 19 января. /ТАСС/. Мастера, в том числе из Санкт-Петербурга, Сочи, Рязани, а также из Белоруссии, создали 30 ледяных скульптур на десятом Фестивале ангелов и архангелов в Ижевске. Об этом сообщил ТАСС во вторник куратор мероприятия Анфим Ханыков.

Ледовый фестиваль в Ижевске проводится на протяжении десяти лет. Он посвящен празднику Крещения. Ледовые фигуры создают на трех площадках - у Музея воды, в парке современного искусства у родника имени Пригова, а также на площади у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

"Тема фестиваля ангелов и архангелов не меняется уже 10 лет. В этом году в рамках фестиваля создали 30 скульптур, в Ижевске собралось 45 участников. Они приехали из Санкт-Петербурга, Перми, Сочи, Петрозаводска, Белоруссии, Рязани, также были участники из Удмуртии", - рассказал собеседник агентства.

По словам Ханыкова, работы были посвящены различной тематике. Так, среди скульптур - "Огненное вознесение пророка Илии", "Святой Петр", "Вознесение", "Крещенские воды", "Голубь мира" и другие. "Мастера работают по-разному, в среднем на скульптуру уходит по пять дней, а сам фестиваль длится 10 дней", - добавил куратор проекта.

Во вторник в Михаило-Архангельском кафедральном соборе выступил также камерный любительский хор. Участников фестиваля за создание скульптур поблагодарили митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

"Несмотря на суть свою холоднейшую, лед с душой и сердцами наших уважаемых художников несет нам рассказ об истории, о Боге, учит наших подрастающих детей, дарит нам чувство понимания и сострадания, радости и, конечно же, веры", - сказал Бекмеметьев.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2020 году в фестивале приняли участие мастера из населенных пунктов Удмуртии, а также из Чебоксар и Сочи. Самый популярный сюжет был связан с трубящими ангелами, несущими благую весть. Мероприятие традиционно начинается после Рождества и заканчивается к Крещению.