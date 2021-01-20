{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурашко: критические моменты с дефицитом лекарств, которые были осенью, преодолены

Критические моменты с дефицитом лекарств, которые были осенью, преодолены - Мурашко.

Пандемия COVID-19
Парламентарии простились с депутатом Госдумы Николаем Антошкиным
Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище
Читать полностью