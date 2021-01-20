Мурашко: паспорта вакцинированных от COVID-19 не являются вопросом региональной повестки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Введение в России паспортов вакцинированных от коронавируса не является вопросом региональной повестки, заявил в среду журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Восемнадцатого января глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что власти республики вводят практику "паспортов вакцинации", его смогут получить те, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также сделавшие прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок.

"Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов - это не вопрос региональной повестки", - сказал министр.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Гайдаровского форума сообщала, что введение "паспортов вакцинации" из-за пандемии является темой для обсуждения, уже идут соответствующие дискуссии, в том числе по вопросам недопустимости дискриминации какой-либо из вакцин.