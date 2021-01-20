Более 260 тыс. человек отпраздновали Крещение в Подмосковье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 260 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Крещению, в Московской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"В этом году с 18 по 19 января окунулись в Крещенскую воду 158,5 тысячи человек. Всего в мероприятиях, посвященных православному празднику, приняло участие 261,8 тысячи жителей и гостей Московской области, что на 30% больше, чем в 2020 году", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева.

Он отметил, что праздничные мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. В пресс-службе добавили, что все места крещенских купаний были оборудованы дополнительным освещением, палатками для переодевания и обогрева, и пунктами, где можно было выпить горячий чай.

"Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций в Подмосковье допущено не было", - добавил он.