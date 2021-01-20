Глава Удмуртии сообщил, что в регионе требуется создать более 37 тыс. мест в школах

ИЖЕВСК, 20 января. /ТАСС/. Порядка 30 школ требуется построить в Удмуртии, чтобы учреждения работали без превышения проектной мощности, которое сейчас составляет 37 тыс. человек. Об этом в среду министру просвещения РФ Сергею Кравцову доложил руководитель региона Александр Бречалов, сообщила пресс-служба главы республики.

В среду в Москве состоялось рабочее совещание министра Сергея Кравцова и Александра Бречалова по вопросу строительства школ в регионе. Участие во встрече также приняли депутат Госдумы Андрей Исаев, замминистра просвещения Андрей Николаев и министр образования региона Светлана Болотникова.

"Несмотря на то, что в Удмуртии активно ведется работа по строительству школ, тем не менее, в настоящее время превышение проектной мощности имеющихся школ составляет 37 497 мест <…> Для решения данной проблемы требуется построить порядка 30 школ", - цитирует Бречалова пресс-служба.

Глава региона добавил, что в городах требуется создать более 27 тыс. мест, еще 10 тыс. мест - в сельской местности.

Сергей Кравцов при этом отметил, что республика является одним из лидеров по строительству социальных объектов, включая объекты образования. "У нас уже выстроена конструктивная работа по этим вопросам и в дальнейшем мы будем прикладывать все усилия для строительства современных школ в регионе", - приводит пресс-служба слова Кравцова.

Ранее сообщалось, что с 2018 года по 2020 год в Удмуртии построили восемь школ. В 2021 году начнется строительство еще трех объектов. Совокупно в этих образовательных учреждениях будет обучаться более 6,3 тыс. школьников.