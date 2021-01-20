Киркоров намерен обжаловать в судах Европы запрет въезда в Литву

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский исполнитель Филипп Киркоров обжалует в судах Европы запрет на въезд в Литву в течение пяти лет. Об этом ТАСС сообщил представляющий его интересы юрист Александр Добровинский.

Департамент миграции Литвы 19 января на 5 лет внес Киркорова в список нежелательных в стране лиц из-за неприемлемости позиции исполнителя в вопросе воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. "Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", - сказал Добровинский, отметив, что они будут обжаловать это решение в Европе.

МИД Литвы в понедельник обратился в департамент миграции с ходатайством о запрете Киркорову въезд в страну. Имя Киркорова, вместе с которым упоминается и певец Михаил Шуфутинский, привлекло внимание литовского МИД в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые были отозваны из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются организаторам и других отозванных культурных мероприятий, однако случай с исполнителями из РФ вызвал скандал в литовских СМИ, на который поспешил отреагировать МИД.

Во вторник в Литве парламентские комитеты по национальной безопасности и обороне, а также по культуре провели специальное заседание по поправкам к закону о правовом положении иностранцев. По словам замминистра иностранных дел республики Эгидиюса Милюнаса, необходимо внести в закон изменения, оговаривающие критерии для обоснования запрета на въезд в страну таких российских исполнителей, как Киркоров и Шуфутинский.