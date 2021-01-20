В Саратовской области в торговых центрах возобновили работу детские площадки

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Работа досуговых и развлекательных площадок для детей в торгово-развлекательных центрах возобновлена в Саратовской области с 20 января, сообщило правительство региона в среду.

"С сегодняшнего дня разрешена работа досуговых и развлекательных площадок для детей в торгово-развлекательных центрах", - говорится в сообщении.

При этом деятельность игровых центров возможна при условии соблюдения санитарных требований - одновременного присутствия не более 30% посетителей от общей вместимости, проведения термометрии, ежедневной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и др.

В Саратовской области действует рекомендованный режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, власти ввели запрет на проведение публичных и массовых мероприятий на открытом воздухе с числом участников более 50 человек. Также запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек в закрытых помещениях. Катки и учреждения культуры в городе работают с ограничениями.

Общее число зазазившихся коронавирусной инфекцией составляет в Саратовской области 40 449, выздоровели 34 836 человек.