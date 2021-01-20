Суд отклонил иск Росимущества к "Сатирикону" на 67 млн рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в среду отклонил иск столичного территориального подразделения Росимущества о взыскании около 67 млн рублей долга и пени с Государственного театра "Сатирикон" имени А. Райкина за аренду здания, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", - сообщается в карточке дела.

В декабре 2019 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного территориального подразделения Росимущества о взыскании около 287 млн рублей с театра "Сатирикон". Рассмотрение иска неоднократно откладывалось, в том числе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В ноябре 2020 года в исковое требование было внесено уточнение, в результате которого сумма иска составила 67 млн рублей.

Как сообщал ТАСС директор "Сатирикона" Владимир Казаченко, иски связаны с неправильным указанием правового титула на земельный участок театра. Первоначально сумма основного долга составляла 13,51 млн рублей. Росимущество требовало также возместить неустойку (пени) в размере 273,178 млн рублей, так как в соответствии с договором при невнесении арендной платы в установленный срок арендатор - театр - уплачивает неустойку за каждый день просрочки.