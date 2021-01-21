Власти Бурятии окажут помощь приютам для бездомных животных

ТАСС, 21 января. Власти Бурятии наладят работу приютов для бездомных животных и построят новый питомник, чтобы решить проблему нападения бродячих собак. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В Улан-Уде в последнее время участились случаи нападения собак на людей. В числе пострадавших - 11-летний мальчик и две девушки.

"Глава Бурятии принял ряд решений по дальнейшему функционированию приютов для собак в республике. В частности, Алексей Цыденов дал поручения профильным министерствам и ведомствам оперативно подготовить смету по суммам, которые потребуются для помощи приютам. Администрации Улан-Удэ совместно с районными администрациями поручено определить земельные участки для постройки нового приюта, а также участок для переноса приюта "Надежда", расположенного в поселке Забайкальский (где произошли два нападения)", - говорится в сообщении.

Приют "Надежда" открылся в 2009 году, тогда жилых домов в его районе не было. Со временем поселок вырос, и приют оказался в центре жилого массива. После нападений собак на людей приют подожгли. "Я понимаю местных жителей, и мы готовы к переезду, но переехать в чистое поле мы не можем, нам нужна скважина, огороженная территория, вольеры и в целом помощь в переезде", - приводятся в сообщении слова директора приюта "Надежда" Виолетты Краснобаевой.

Новый приют, по словам мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова, готовится к постройке возле микрорайона Стрелка в промышленной зоне. "Готов говорить с владельцами существующих приютов о перемещении туда собак. Животных из приюта "Надежда" пока планируется перевезти в приют в Тарбагатайском районе (граничит с Улан-Удэ)", - приводятся в сообщении слова Шутенкова.

Глава Бурятии также поручил выделить необходимое количество пиломатериалов для постройки вольеров для собак в других приютах. Министерству имущественных и земельных отношений, а также администрации Тарбагатайского района поручено отработать вопрос с приютом "Возрождение", который находится в селе Вознесеновка этого района. Приюту требуется помощь по оформлению земельного участка в собственность и материалы для постройки новых вольеров. "Определимся с землей, поможем приюту "Надежда" с переездом, если надо две тысячи вольеров, значит построим такое количество или больше. Просьба посчитать всю смету быстро, у нас февральская сессия [республиканского парламента] скоро, нам нужно выйти с понятными суммами по помощи приютам", - подчеркнул Цыденов.