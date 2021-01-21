Магаданские пенсионеры смогут бесплатно летать в Москву и обратно

ТАСС, 21 января. Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Магаданской области заключило с авиакомпанией "Аэрофлот" контракт, благодаря которому неработающие колымчане пенсионного возраста смогут бесплатно летать в Москву и обратно. Об этом сообщили в четверг журналистам в региональном отделении ПФР.

"Для получения билетов на рейсы компании неработающим пенсионерам необходимо предъявить талоны на проезд. Их оформляют в территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства", - сказали в ведомстве.

Контракт будет действовать на протяжении 2021 года. Чтобы получить талоны, пенсионеры должны подтвердить, что целью будущей поездки является отдых. Сделать это несложно, так как таким подтверждением служит просто путевка, курсовка в санаторий или в дом отдыха, а также вызов либо приглашение от друзей или родственников на отдых в России.

При этом, если пенсионер пожелает воспользоваться услугами другой авиакомпании, он может съездить в отпуск за свой счет, а потом получить компенсацию понесенных расходов. Никаких документов, подтверждающих нахождение на отдыхе, предъявлять не требуется.