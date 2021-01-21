В Хабаровском крае рассчитывают, что коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется к июлю

ХАБАРОВСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края рассчитывают, что коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в регионе к середине года, когда будет вакцинировано 600 тыс. жителей. Об этом сообщил журналистам во время пресс-конференции в четверг заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

"К 1 февраля будет 27 тыс. вакцинированных, к марту эта цифра увеличится еще на 55 тыс. Я думаю, что мощности завода [по выпуску вакцины] будут нарастать. К середине года, та цель, которая поставлена руководством страны [по формированию коллективного иммунитета], будет достигнута", - сказал Никонов, уточнив, что необходимо при этом учитывать периодичность и объемы поставок.

Он сообщил, что в регионе необходимо привить 600 тыс. человек, это приведет к формированию коллективного иммунитета к коронавирусу. Население края составляет 1,3 млн человек. Вакцина поступила во все медорганизации края, привито уже около 5 тыс. человек.

По словам Никонова, в медицинских организациях на территории края сейчас развернуто 39 пунктов вакцинации. Возможность сделать прививку будет предоставлена и в "уголках здоровья", где желающие могут бесплатно проверить состояние своего здоровья и получить лист с персональными рекомендациями. Такие площадки в Хабаровске работают в торговом центре "Броско Молл" и в отделении Сбербанка в центре города. В будущем "уголки здоровья" появятся в Комсомольске-на-Амуре и в других населенных пунктах региона, сообщил Никонов. В феврале в крае начнет работу автопоезд здоровья, который отправится в отдаленные территории региона. Люди смогут пройти обследование и вакцинироваться.

С пятницы вакцинация начнется в социальных учреждениях региона. "Задача организовать вакцинацию без сбоев, чтобы во всех медучреждениях была свободная запись, она должна быть реализована через портал госулуг. Люди должны иметь возможность бесплатно и в добровольном порядке сделать прививку. Все случаи принуждения будут пресекаться", - сказал Никонов.

Ситуация в крае

Массовая вакцинация в Хабаровском крае началась на этой неделе. В регион поступила партия из 21,6 тыс. доз, в феврале ожидается поставка 54,3 тыс. доз.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в крае остается напряженной. Ежедневно в регионе регистрируется около 300 новых случаев заражения COVID-19. А всего с начала пандемии в крае заболели 41,2 тыс. человек, умерло 228.

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