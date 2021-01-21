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В Благовещенске выпало 105% декадной нормы осадков

В Благовещенском, Магдагачинском, Михайловском, Архаринском районах региона количество осадков составило почти 50% месячной нормы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 января. /ТАСС/. Циклон, который принес в Благовещенск осадки, оказался самым снежным с начала года, в столице Амурской области выпало 105% декадной нормы осадков. Об этом сообщил в четверг Амурский гидрометцентр в Instagram.

"Самый снежный циклон с начала года. 105% декадной нормы или 2,1 миллиметра за четыре часа - таков итог циклона в Благовещенске. Основное количество осадков в областном центре выпало в среду до 21:00 по местному времени. Снег шел во всех районах Приамурья и в ночь на четверг", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество снега циклон принес в Благовещенский, Магдагачинский, Михайловский, Архаринский районы, количество осадков там составило около 50% месячной нормы. На востоке Зейского района местами выпало до 90% месячной нормы снега. Согласно прогнозам синоптиков, следующий циклон ожидается в регионе в начале следующей недели.

По данным администрации Благовещенска, выпавший снег уже вечером в среду осложнил ситуацию на дорогах города. Специалисты очищали дороги и тротуары в ночь на четверг и продолжают эту работу днем. В этой работе задействованы 25 дорожных рабочих, 24 единицы спецтехники.

По данным Амурского гидрометцентра, 21 января на севере региона местами пройдет небольшой снег, на юге осадков не ожидается. Скорость ветра составит 5-10 м/с, температура воздуха на севере составит 20-25 градусов мороза, на некоторых территориях она опустится до минус 31 градуса, на юге - 16-21 градус ниже нуля, местами - до 27 градусов мороза.

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