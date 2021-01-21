Сенаторы готовы оперативно внести закон, признающий треш-стримы отягчающим обстоятельством

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сенаторы направили в профильные министерства и ведомства свое предложение о признании так называемых треш-стримов, когда в интернете в прямом эфире демонстрируются убийства и издевательства над людьми, отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Как рассказала ТАСС первый зампред профильного комитета СФ по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, в случае поддержки этой идеи законопроект будет оперативно подготовлен и внесен в Госдуму.

"По треш-стримам мы на прошлой неделе направили запросы в государственные органы - в Верховный Суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет. От них ждем мнений по вопросу законодательного признания организации прямых видеотрансляций уголовно наказуемых деяний (треш-стримов) отягчающим обстоятельством при назначении наказания. В случае поддержки этой идеи, данный законопроект максимально быстро будет подготовлен и внесен в Госдуму", - сказала Рукавишникова.

Она подчеркнула, что к этой проблеме "нужно подходить решительно, но взвешенно" и предложить такие меры, которые будут однозначно эффективны.

По словам сенатора, внесение такого изменения в Уголовный кодекс может в значительной степени купировать и проблему кибербуллинга. "Поскольку травля, в том числе, в сети, зачастую состоит из вполне определенных действий: оскорбление, унижение человеческого достоинства, шантаж, угроза причинения вреда жизни и здоровью. Она может проявляться и посредством трэш-стримов", - отметила она.

Разновидности кибербуллинга

Рукавишникова добавила, что другой разновидностью кибербуллинга является распространение клеветы, то есть информации, не соответствующей действительности. Она напомнила, что в конце прошлого года Дума приняла и Совфед одобрил закон, который ужесточает ответственность за клевету в сети и, "тем самым, решает еще один блок проблем, обобщенно именуемых кибербуллингом". "Поэтому отдельный закон по кибербуллингу, на мой взгляд, теперь не нужен", - считает первый зампред комитета СФ по законодательству.

Вместе с тем, по ее мнению, остается неурегулированной еще одна сфера травли - "когда с помощью специальных программ создаются фейковые изображения определенных людей, которым приписывается совершение деяний, якобы "порочащих" их деловую репутацию". "Подобного рода действия также должны получить адекватную правовую оценку", - полагает Рукавишникова.

В четверг в Совете Федерации пройдет заседание временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященное теме совершенствования российского законодательства с целью противодействия треш-стримам. Его участники обсудят возможные направления совершенствования законодательства РФ, в частности, привлечение треш-стримеров к ответственности, перекрытие каналов финансирования таких трансляций и их блокировку. В мероприятии запланировано участие представителей Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СПЧ, а также депутатов Госдумы, представителей силовых ведомств и экспертов.

Выступая на пленарном заседании Совфеда в середине декабря, глава временной комиссии Алексей Пушков предложил законодательно запретить трансляцию в интернете стримов с насилием. В ответ на это выступление председатель верхней палаты Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству к концу января представить свои предложения.

Одним из резонансных случаев стала онлайн-трансляция блогера Стаса Решетняка (Reeflay), в ходе которой умерла девушка. 4 декабря Раменский суд Подмосковья арестовал Решетняка до 3 февраля 2021 года, это решение обжаловал адвокат. 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ).