В Якутии в 2021 году планируют создать сеть школ "АгроНТИ"

ЯКУТСК, 21 января. /ТАСС/. Сеть школ "АгроНТИ", которая позволит талантливым школьникам работать над инновационными проектами в сфере сельского хозяйства, планируют создать в 2021 году на базе Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель декана Инженерного факультета по научной работе вуза Сардана Степанова.

В 2020 году АГАТУ стал первой площадкой в Якутии на Всероссийском конкурсе "АгроНТИ-2020" среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов. Из Якутии в нем приняли участие 82 школьника из 26 школ.

"В прошлом году наш университет выиграл грант в размере 2 млн рублей на организацию конкурса "АгроНТИ", мы закупили оборудование. На данный момент мы открыли класс "АгроНТИ", создали его для того, чтобы школьники могли заниматься с роботами и коптерами, смотреть за метеостанциями. В этом году мы планируем создать сеть школ "АгроНТИ", первой стоит Бердигестяхская школа в Горном районе Якутии", - сказала Степанова.

По словам собеседницы агентства, школа в Горном районе в 2020 году на региональном очном этапе конкурса "АгроНТИ" показала наивысший результат.

В классе "АгроНТИ" на базе АГАТУ есть четыре направления - "Агророботы", "Агрокоптеры", "Агрокосмос" и "Агрометео". "Дети из сети школ "АгроНТИ" смогут приезжать к нам готовиться к соревнованиям и заниматься во время их проведения", - добавила Степанова.

Грант выделил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.