Москвичи с нарушением слуха обратились более 100 раз на линию "Говори руками" за 10 дней

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты горячей линии центра "Говори руками" в Москве получили свыше 100 обращений от людей с нарушением слуха в новогодние праздничные дни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения в четверг.

Неголосовой центр помощи для людей с нарушением слуха "Говори руками" заработал 29 октября 2020 года, куда глухие или слабослышащие граждане могут обратиться со своими вопросами через популярные мессенджеры, электронную почту, записав видеообращение или набрав текст.

"Более 100 обращений поступило за 10 дней новогодних праздников на горячую линию неголосового центра помощи "Говори руками". Беспрерывная работа службы позволила слабослышащим и глухим москвичам получать во время январских каникул помощь в покупке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака, единая неголосовая служба помощи слабослышащим людям "Говори руками" создана совместно с коллегами из Московской городской организации Всероссийского общества глухих.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы получение социальных услуг становилось все более комфортным, а, главное, доступным для всех категорий горожан", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгения Стружака.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году на горячую линию москвичи с нарушением слуха обратились более 800 раз. При этом только половина звонков и сообщений была связана с решением конкретных задач и заказами социальных услуг. Оставить заявку можно с 8:00 до 21:00 по СМС и в мессенджерах WhatsApp и Viber, по телефону: +7 (926) 870-44-44, в Skype, а также в телеграм-чате GovoriRukami.