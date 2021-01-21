Коэффициент распространения коронавируса в Москве обновил минимум за пандемию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в четверг обновил минимум с начала пандемии, опустившись до 0,63, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России показатель продолжил снижение и достиг 0,9 - минимального значения с 6 января.

Коэффициент оказался ниже единицы в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Архангельская, Воронежская, Иркутская, Ростовская и Свердловская области, где он равен 0,99, а также Подмосковье, в котором он снизился до 0,83 - минимума с 8 января.

В Красноярском крае и Нижегородской области показатель в четверг равняется 1, выше он только в Санкт-Петербурге - 1,05.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.