В самом отдаленном нацпарке Приморья в 2021 году начнут строить туристические домики

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Центр "Амурский тигр" в 2021 году возведет первые туристические домики в селе Красный Яр Приморского края рядом с национальным парком "Бикин". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в четверг.

"В рамках программы развития туристического потенциала национального парка "Бикин" и создания комфортной инфраструктуры для экологического туризма центр запланировал строительство на территории национального парка туристических домиков. В 2021 году запланировано строительство двух туристических домиков в среднем течении реки Бикин, в будущем аналогичные домики появятся и в верхнем течении Бикина", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что домики установят в рекреационно-хозяйственной зоне, где допустимо строительство таких объектов и организация туристской деятельности. "Исходим из того, что экологический туризм - это тот вид деятельности, позволяющий заповедникам и нацпаркам, не нанося вред природе, получать внебюджетные доходы. Они могут быть направлены на повышение оплаты труда сотрудников и более качественное выполнение уставных целей и задач ООПТ (особо охраняемых природных территорий - прим. ТАСС)", - передает пресс-служба слова директора центра Сергея Арамилева.

Красный Яр находится в 600 км к северу от Владивостока, на левом Берегу реки Бикин, рядом с одноименным национальным парком, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нацпарк "Бикин" - единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения. В ее задачи входит сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Почти две третьих жителей Красного Яра - удэгейцы.

Центр "Амурский тигр" - организация, созданная Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Центр работает без бюджетного финансирования благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. В его задачи входит оценка состояния экосистем, в которых живет краснокнижный тигр, помощь организациям в его охране и экологическое просвещение.