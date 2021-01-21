Полиция нашла блогеров, устроивших заезд на капоте машины по центру Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Петербургские полицейские разыскали мужчин, которые устроили на этой неделе заезд по Невскому проспекту на машине с надписью Police без номеров для съемок видео, во время которого один из них сидел на капоте машины. Как сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области, на водителя составили протоколы за грубые нарушения ПДД и изъяли машину, а находившийся на капоте ждет суда в отделе полиции.

"Молодой человек, подражая свадебной кукле, без ленточек, но с бутылкой в руке, ехал на капоте автомобиля ВАЗ по одной из центральных улиц Санкт-Петербурга. При этом, испугавшись последствий и желая уйти от ответственности, участники шоу перед съемкой сняли с автомобиля передний госномер. Однако это не помешало полиции установить все обстоятельства инцидента и его участников", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что видеозапись, на которой полураздетый мужчина едет на капоте машины с надписью Police по центру Петербурга, была размешена в социальных сетях 19 января. Полицейские выяснили, что сам случай произошел 18 января, после чего начался розыск нарушителей.

Было установлено, что за рулем машины находился безработный 19-летний петербуржец. Его доставили в отдел полиции и составили на него протоколы за нарушение правил перевозки людей, управление неисправным автомобилем, а также нарушение правил установки номеров. Также полицейские изъяли саму машину для проверки идентификационных номеров.

Второго мужчину, который ехал на капоте, задержали в городе Кудрово в Ленинградской области. Он также нигде не работает. В отношении него составили протокол о мелком хулиганстве, он находится в отделе полиции, после чего его отвезут в суд.