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Власти КБР выделят средства на лечение мальчика со спинальной мышечной атрофией

Семья Магомеда Тюбеева сообщила, что уже удалось собрать 143 млн из 160 необходимых для покупки препарата "Золгенсма"

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) выделят 500 тыс. рублей на лечение десятимесячного Магомеда Тюбеева со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"По поручению главы КБР из резервного фонда правительства КБР семье десятимесячного Магомеда Тюбеева, страдающего редким генетическим заболеванием - спинальная мышечная атрофия первого типа, выделят 500 тыс. рублей. В акции помощи больному ребенку также принимают участие сотрудники правительства республики, главы КБР и Управления делами главы и правительства КБР", - рассказал представитель пресс-службы.

Акция по сбору средств на лечение Магомеда Тюбеева проходит в регионе несколько месяцев. В эти дни волонтеры обходят дома жителей республики, собирают деньги на улице у прохожих, такие же акции проходят в соседних регионах. Мама малыша Юлия сообщила ТАСС, что уже собрано 143 млн рублей. "Сегодня волонтеры собирают ящики и банки, которые устанавливали по городу, и ведут подсчеты всех средств и уже, когда соберут, мы опубликуем точную сумму. Я думаю, что все-таки сбор будет закрыт, надеюсь на это", - сказала Тюбеева.

Препарат "Золгенсма", который лечит СМА, включен в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире, стоимость одного укола составляет порядка 160 млн рублей. Ежегодно в России диагностируется около 250 случаев заболевания СМА у детей. Спинальная мышечная атрофия - группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов спинного мозга. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тыс. новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Круг добра", приоритетными задачами которого являются реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи (при необходимости и за пределами РФ) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе с редкими заболеваниями, обеспечения таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ.

Как ранее сообщал Минздрав России, предварительный перечень заболеваний, которые будут финансироваться в рамках деятельности фонда "Круг добра", содержит 30 заболеваний и 41 препарат, в которых нуждаются около 4 тыс. детей. В перечень вошли группа наследственных аутофоспалительных заболеваний, болезни обмена, а также ряд заболеваний, при которых необходима ферментная заместительная терапия. В перечень этих заболеваний также войдет СМА.

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РоссияКабардино-Балкария
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