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Пандемия COVID-19

Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

Канцлер Германии отметила, что серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. ФРГ вступила в сложную фазу пандемии - есть положительные аспекты, но серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине.

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"Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии", - сказала она. По ее словам, при этом "ситуация становится менее напряженной". "Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии", - отметила канцлер.

Одновременно с этим обстановка везде "очень разная". Канцлер напомнила, что в последние дни в ФРГ ежедневно фиксировалось около 1 тыс. умерших с коронавирусом. "Эта пандемия является катастрофой столетия", - сказала глава правительства.

"Ключевая угроза - мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании", - добавила Меркель.

Сейчас в Германии действует второй по счету жесткий карантин.

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Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
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