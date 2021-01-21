В Петербург поступило более 62 тыс. доз вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Очередную партию вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") в объеме 62 550 доз доставили в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в Петербург доставили новую партию вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") - 62 550 доз", - говорится в сообщении.

По данным администрации, с 21 по 23 января вакцину получат все 70 прививочных пунктов. Объем поставки в каждый определяет комитет по здравоохранению. Ожидается, что на следующей неделе город получит еще одну большую партию вакцины.

По словам губернатора Александра Беглова, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме, так как город получил значительную партию. За весь период в Петербурге вакцинировали 27 499 человек, из них 4 986 полностью закончили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 310 504 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 197 611 человек, умерли 9 122. За последние сутки в городе выявили 3 112 случаев заражения.