Мэр Москвы передал столичной полиции 10 автомобилей ДПС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии столичного ГУ МВД России, посвященном итогам деятельности столичной полиции в 2020 году и задачам на предстоящий период. Мэр передал главку десять новых легковых автомобилей для дорожно-патрульной службы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в ходе заседания Собянин вручил награды города отличившимся сотрудникам столичной полиции - за вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в городе Москве. Звание "Почетный работник правоохранительных органов города Москвы" присвоено генерал-майору полиции Фещуку Анатолию Степановичу, начальнику управления внутренних дел по Западному административному округу. Знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" награждены полковник полиции Лыткин Александр, командир 6-го отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД; майор полиции Шеленков Игорь, старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по району Коньково.

Как добавили в пресс-службе, в 2020 году были построены и введены в эксплуатацию здания РУВД в Коммунарке и ОВД по району Котловка, а также спортивный центр и закрытый стрелковый тир в составе Центра кинологической службы, расположенного в Балашихе. Всего в 2010-2020 гг. было введено 19 новых объектов столичной полиции, включая комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам, ОВД по районам Академический, Гольяново, Хорошево-Мневники, Ховрино, Очаково-Матвеевское, Ростокино и г. Московский, Центр кинологической службы.

Кроме того, в рамках капитального ремонта и благоустройства завершены работы на 201 объекте ГУ МВД России по Москве, включая 77 зданий районных отделов внутренних дел; пять жилых домов - семейных общежитий для сотрудников полиции; 97 спортивных и хоккейных площадок для тренировок и отдыха личного состава; 22 иных ведомственных объекта.

Также в 2020 году для нужд ГУ МВД России по Москве приобретены 16 транспортных средств с оборудованием фиксации нарушений ПДД, в т. ч. десять легковых автомобилей с улучшенными динамическими характеристиками, четыре внедорожника и два микроавтобуса. Кроме того, закуплены 70 мотоциклов, 300 приборов измерения уровня тонировки стекол, 200 алкотестеров, 30 планшетов для работы с системой "Пит-Стоп", 1 035 светоотражающих жилетов. Для столичной полиции приобретены интроскопы, оборудование для бронеавтомобилей "Патруль", видеорегистраторы и терминалы зарядки, комплекты бортового навигационного оборудования "Глонасс", портативные огнетушители, специальное имущество и др. Правительство Москвы оказывает сотрудникам столичной полиции социальную поддержку, включая обеспечение транспортными картами для проезда в метро и наземном городском пассажирском транспорте, заключили в пресс-службе.