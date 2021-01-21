Музеи в Москве подготовили к открытию новые выставки и специальные программы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музеи в Москве, которые были закрыты с середины ноября до 22 января, подготовили для посетителей к открытию новые выставки и специальные события. Об этом рассказали ТАСС руководители и пресс-службы музеев.

Ранее в четверг стало известно, что музеи в Москве могут возобновить прием посетителей с 22 января при ограничении их количества до 50%. "Мы открываемся с завтрашнего дня. У нас пока в главном здании нет главной выставки, она откроется 1 марта, это выставка Билла Виолы. Но у нас при закрытом музее открылась чудесная история, связанная с историей нумизматики", - рассказала ТАСС директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Она добавила, что музей подготовил новые экскурсии и образовательные программы, которые можно будет посетить уже с момента открытия. Также со следующей пятницы в музее возобновятся традиционные "Пятницы в Пушкинском", объединяющие экскурсии, беседы и концерты. Говоря о предельной посещаемости в 50%, Лошак отметила, что примерно такие показатели были и до закрытия музея.

В ближайшее время будут обновлены залы итальянского искусства в главном здании музея. "В связи с нашей договоренностью с музеем "Архангельское" мы получаем две работы Тьеполо из коллекции Юсупова. И это будет совсем новая экспозиция, очень эффектная", - отметила Лошак.

Она рассказала, что в связи с переносом открытия выставки коллекции Морозова в Париже в Фонде Луи Виттона с марта на 12 мая этого года в постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков еще на два месяца останутся шедевры Гогена, Ренуара, Сезанна и других художников. "Вещи, которые мы уже сняли и упаковали для отправки, не уехали. Так что у наших посетителей будет возможность еще два месяца увидеть все наши шедевры, мы все возвращаем на места", - пояснила собеседница агентства.

Также в ближайшие два месяца в галерее можно посмотреть выставку "Реклама как искусство. Британский постер конца XIX - начала XX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина", которая открылась 20 октября и из-за новых ограничений была закрыта в середине ноября.

Бесплатные экскурсии и "Музей самоизоляции"

Исторический музей также откроется для посетителей с 22 января. "В этот день будут организованы бесплатные экскурсии. Они пройдут и в палатах бояр Романовых, и в Покровском соборе. Участие будет организовано по входному билету. Экскурсии будут проводиться каждый час, расписание скоро появится на нашем сайте", - рассказала ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

Для посещения будут доступны и временные выставки: "Фаберже и придворные ювелиры" (до 14 февраля) и "Александр III Миротворец" (до 28 февраля). Лемигова отметила, что 21 января - последний день акции "Культурный антистресс", когда можно приобрести билеты на посещение музейного комплекса с открытой датой и с существенной скидкой.

В Музее Москвы вновь откроется выставка "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда". Как сообщила ТАСС директор музея Анна Трапкова, выставку в честь столетия Высших художественно-технических мастерских продлили до 11 апреля.

"За время, когда выставка стояла в закрытом режим, ее кураторы продолжали работать с наследниками и коллекционерами, так что нас ждет реэкспозиция: добавятся новые работы, выставка откроется в обновленном виде", - рассказала она.

Также посетители увидят новую выставку "Музей самоизоляции", подготовленную совместно с галереей "Триумф". "В июле после первой волны самоизоляции мы объявили open call, предложили жителям Москвы рассказать о пережитом опыте. На выставке представлены предметы и истории, присланные горожанами, работы художников галереи "Триумф", а также результаты исследований о том, как изменилась городская жизнь. В результате получилась многогранная и актуальная выставка про уникальный опыт, который все мы переживали в прошлом году", - отметила Трапкова.

В музеях призывают посетителей покупать онлайн-билеты заранее и соблюдать все меры предосторожности.