Завершающий этап строительства коллектора в Ижевске начнут в 2021 году

ИЖЕВСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году планируют начать завершающий этап строительства на главной канализационной насосной станции (ГКНС) - 3 и канализационном коллекторе №26, сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава региона Александр Бречалов.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в четверг Бречалов встретился в Москве с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. На встрече обсуждались вопросы строительства школ и дошкольных учреждений, а также завершение строительства стратегически важных объектов водоотведения Ижевска - главной канализационной насосной станции и канализационного коллектора №26.

"Договорились о том, что в этом году приступаем к завершающему этапу строительства стратегически важных объектов - главной канализационной насосной станции (ГКНС) - 3 и канализационного коллектора №26", - написал Бречалов.

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию создаст условия для строительства в Ижевске и Завьяловском районе (граничит с Ижевском) около 2,4 млн кв. м жилья.

Также Бречалов поблагодарил вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и Минстрой РФ за выделение средств на очистные сооружения в городе Можге, работу на которых планируют завершить в 2022 году. "Объекты, чья мощность составит 8 тыс. кубометров в сутки, введут в эксплуатацию в 2022 году. Сейчас мы на финишной прямой в решении этого вопроса. Этот объект с нетерпением ждут почти 50 тыс. человек", - добавил руководитель республики.

В начале 2020 года сообщалось, что Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост вице-премьера РФ, поддержал строительство очистных сооружений в Можге, а также насосной станции и коллектора №26 в Ижевске. Можгинский проект также поддержал комитет Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Реконструкция коллектора оценивалась в 1 млрд рублей.