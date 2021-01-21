В Оренбурге бывший подозреваемый в убийстве бизнесмена и его сына отсудил компенсацию

ОРЕНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга частично удовлетворил иск за незаконное уголовное преследование бывшего подозреваемого в убийстве предпринимателя и его сына. Суд взыскал в пользу мужчины 300 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"Исковые требования Шыхалиева к Минфин РФ УФК (управление федерального казначейства - прим. ТАСС) по Оренбургской области о компенсации морального вреда в порядке реабилитации частично удовлетворили. Взыскали 300 тыс. рублей", - сообщила собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал об убийстве предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге, которое произошло в январе 2018 года. Тела 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына с множественными ножевыми ранениями обнаружили 17 января 2018 года во дворе жилого дома на Карагандинской улице в салоне автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.