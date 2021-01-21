Более 1,2 тыс. медиков Липецкой области получат разовую выплату за борьбу с коронавирусом

ТАСС, 21 января. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял решение о разовой выплате более 1,2 тыс. медикам и сотрудникам скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом. Средства выделят из бюджета Липецкой области, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Итоговый размер выплаты для каждого работника после уплаты НДФЛ составит 5 тыс. рублей. Указанной мерой поддержки будут охвачены более 1,2 тыс. медицинских работников, водителей выездных бригад Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В последние сутки в Липецкой области выявлено 155 случаев коронавируса, с начала пандемии число заражений выросло до 19 414, из них 15 111 человек выздоровели, 342 пациента умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 655 839 случаев заражения, выздоровели 3 054 218 человек, умерли 67 832.