В жилом доме в Петербурге образовались трещины из-за идущей рядом стройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Трещины образовались в жилом доме на западе Петербурга по адресу улица Двинская, 8 из-за идущей рядом стройки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

"Оперативный штаб, куда вошли представители Госстройнадзора Санкт Петербурга, расследует причины образовавшихся трещин в жилом доме № 8 по Двинской улице. Предположительно, это произошло из-за строительства, которое ведется по соседству с этим домом. Застройщиком выступает ООО СЗ "Страна 78", которое возводит новый жилой дом (Двинская улица, 6) на основании выданного разрешения в предусмотренном законом порядке. Строительная компания выполнила свайное основание здания с частичным устройством фундаментной плиты", - говорится в сообщении.

По решению штаба застройщик должен провести повторное обследование конструкций жилого дома № 8 по Двинской улице. Госстройнадзор потребовал от строительной компании приостановить строительство до выяснения обстоятельств случившегося.

В пятницу строители должны предоставить результаты геотехнического мониторинга за состоянием указанного дома, документы о выполненных мероприятиях по предотвращению негативного воздействия на конструкции этого дома. Сейчас обсуждается вопрос о разработке дополнительных проектных решений по предотвращению деформации пострадавшего жилого дома.