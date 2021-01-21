Большинство жителей Воронежа высказались против установки в городе скульптуры Аленки

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Более 50% жителей Воронежа выказались против предложения одного из местных предпринимателей установить в городе арт-объект "Аленка", таковы итоги опроса, проведенного в соцсетях мэрией города.

Арт-объект "Аленка" 18 декабря 2020 года был установлен в городе Нововоронеже в 40 км от Воронежа, но через три дня скульптуру демонтировали из-за неоднозначной реакции в обществе. Возмущение жителей вызвал внешний облик Аленки, особенно ее лицо. Демонтированную скульптуру захотели приобрести десятки предпринимателей, в том числе и воронежец, который предложил установить ее в черте города.

"Почти 53% воронежцев в опросе в соцсетях высказались за то, что не хотели бы видеть скульптуру Аленки в Воронеже. Мы считаем, что воронежцы свое мнение высказали очень четко. Надеемся, инициатор приобретения объекта в Воронеж учтет это мнение при принятии дальнейших решений", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии по итогам опроса.

По данным пресс-службы администрации Воронежа, в официальной группе во "ВКонтакте" был предложен опрос об установке скульптуры Аленки, в итоге 52,98% его участников высказались против арт-объекта, 34,72% поддержали его размещение, а остальные отметили, что его лучше установить на частной территории.

Установку городской скульптуры Аленки приурочили к 250-летию села Новая Аленовка. Село назвали в честь Аленки, которая выбрала для населенного пункта участок на берегу ручья, но вскоре была убита разбойником Кудеяром. На месте села возник город Нововоронеж Воронежской области. После демонтажа арт-объекта его владелец, воронежский индивидуальный предприниматель Владимир Пилипенко, решил продать скульптуру через Российский аукционный дом, торги назначены на 11:00 мск 15 февраля.