Культурные учреждения Москвы готовы к увеличению посетителей после смягчения мер

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Музеи, кинотеатры и концертные залы Москвы полностью готовы к увеличению числа посетителей после смягчения ограничений, введенных в столице из-за пандемии коронавируса. Для гостей подготовили множество интересных мероприятий, а также соблюли необходимые меры предосторожности, рассказали в четверг ТАСС представители учреждений.

С 22 января по указу мэра Москвы театры, кинотеатры и концертные залы могут увеличить максимальное количество гостей с 25% до 50% общей вместимости помещения. Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других подобных мероприятий. Для них тоже действует условие о максимальном количестве посетителей в 50%.

Так, в пресс-службе исторического парка "Россия - Моя история" на ВДНХ сообщили ТАСС, что теперь учреждение ежедневно сможет принять около 4,5 тыс. человек за девять часов. "Мы готовы и ждем тех, кто звонил все это время и стремился к нам. Для гостей открыта экспозиция "Первая половина XX века", посетить ее можно бесплатно. А 31 января пройдет спектакль "Ночь перед Рождеством". На территории парка продолжат действовать профилактические меры. Мы просим наших посетителей не забывать про маски и перчатки", - пояснил собеседник агентства.

В других учреждениях агентству также рассказали, что подготовили все необходимые меры профилактики. В частности, купить билеты можно будет только онлайн, а при входе посетителям будут бесконтактно измерять температуру и попросят не забывать надевать средства индивидуальной защиты. Также в помещениях будут работать специальные средства по дезинфекции воздуха, уже установлены санитайзеры и нанесена специальная разметка на полу.

Музеи

Московский музей космонавтики для обеспечения безопасности в музее разведет потоки посетителей на вход и выход. "Мы являемся одним из самых посещаемых музеев Москвы. В период ограничительных мер нам, сотрудникам, конечно, было очень непривычно видеть экспозиционные залы без посетителей. Мы очень скучали по нашим гостям и ждем их с нетерпением уже завтра", - сказали ТАСС в пресс-службе музея.

Как рассказали агентству в Московском планетарии, для посетителей вновь откроются выставочные залы Урании и Малый Звездный зал. Залы Урании пока будут открыты для самостоятельного осмотра, на платформе izi.TRAVEL доступен небольшой бесплатный аудиогид. "Поскольку залы будут заполняться на 50%, мы рекомендуем покупать билеты заранее. Мы уже готовим мероприятия в самом планетарии. В первую очередь мы хотим возобновить детские образовательные занятия "Театра увлекательной науки" и лекции для взрослых любителей астрономии "Трибуна ученого", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала агентству, что в отличие от других музеев учреждение не прекращало работу. Она пояснила, что пока основное здание будущего музея на Новорязанской улице находится на реконструкции, вся деятельность музея разворачивается в общественных пространствах либо на транспортной инфраструктуре. "Поэтому мы продолжаем работать в текущем режиме и будем готовиться к увеличению посетителей на Северном речном вокзале в нашем поп-ап пространстве, где с 21 декабря открылась инсталляция "Мечта Москвича", тизер предстоящей выставки в павильоне "Транспорт" на ВДНХ", - отметила она.

Кинотреатры и концерты

"Мы рады, что теперь к нам придет больше посетителей. Для наших гостей открыты все пространства, где можно посетить зимний фестиваль, японскую выставку и многое другое, - сообщил ТАСС директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм. Он добавил, что на данный момент концерты и спектакли, запланированные в "Аптекарском огороде", перенесены на другие площадки. "Мы ждем до конца недели распоряжение, согласно которому сможем проводить концерты и спектакли в "Аптекарском огороде", - уточнил Ретеюм.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе "Москонцерта", на оставшуюся часть зимнего сезона у них запланировано более 80 мероприятий. "Мы приглашаем все тех, кто не смог попасть к нам на новогодние представления. Теперь у москвичей появился шанс посетить наши концерты, спектакли, которые будут интересны не только детям, но и взрослым", - отметили в учреждении. Продажу дополнительных билетов запустят и в концертном зале "Зарядье", сообщается на его официальной странице в Facebook.

В пресс-службе сети "Москино" ТАСС также сообщили о готовности увеличить число зрителей на кинопоказах до 50% вместимости с учетом всех профилактических мер. "В кинозалах по-прежнему будет организована "умная" рассадка для соблюдения дистанции - после покупки билета места вокруг блокируются. Промежутки между сеансами останутся увеличенными до 30 минут, а зрители будут раньше запускаться в кинозалы. В фойе кинотеатров организована разметка для соблюдения социальной дистанции, расставлены санитайзеры, а входы в кинозалы оборудованы устройствами для бесконтактной проверки билетов", - уточнили в пресс-службе.

До конца января в рамках программы специальных мероприятий "Москино" для зрителей пройдут предпремьера картины Дэвида Линча "Малхолланд драйв", показ кукольного мультфильма "Гофманиада" по эскизам Михаила Шемякина, презентация нового номера журнала "Сеанс" и специальный показ фильма "Женщина, которая убежала", а также бесплатная пленочная ретроспектива фильмов Михаила Ромма в цикле "Синематека" и многое другое.