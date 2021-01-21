В Северной Осетии для жителей старше 65 лет вновь продлили режим самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлили в Северной Осетии для жителей старше 65 лет до 21 феваря. Соответствующий указ подписал глава республики Вячеслав Битаров.

"Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше по 21 февраля 2021 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций", - говорится в сообщении.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 13 819 человек (плюс 76 за сутки), из них 13 091 выздоровел, 105 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 623.