На Манхэттене предложили открыть казино в условиях дефицита бюджета Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Лоббисты игорного бизнеса пытаются добиться от властей Нью-Йорка согласия на создание казино в самом центре Манхэттена и в условиях, когда власти штата испытывают серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Как сообщила в четверг газета The New York Times, крупная риэлторская компания Vornado Realty Trust хотела бы построить казино на принадлежащем ей участке земли рядом в Хералд-сквер в центре Манхэттена. Еще одна компания - L&L Holding Company - планирует создать казино в 46-этажном небоскребе на пересечении Бродвея и 47-й улицы.

Призывы открыть казино в наиболее посещаемом туристами районе Манхэттена звучали на протяжении нескольких десятилетий, отметила газета, но сейчас власти могут оказаться вынужденными приступить к рассмотрению этой инициативы в условиях дефицита бюджета штата Нью-Йорк в размере $15 млрд.

"Предложения об открытии казино звучат в условиях, когда на рынке коммерческой недвижимости возникли проблемы и существует озабоченность по поводу дальнейшей судьбы офисных зданий после того, как сотрудники многих компаний перешли на удаленный режим работы. - отметила газета. - В 2020 году на Манхэттене были взяты в аренду лишь около 2 млн квадратных метров площадей, что на 64% меньше. чем годом ранее". Ссылаясь на данные риэлторской компании Saville, газета отметила, что эти показатели - самые низкие за последние два десятилетия.