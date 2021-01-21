В Новгородской области полицейские спасли замерзавшего в снегу ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции Новгородской области спасли в деревне Вельё-Станы Демянского района замерзающего 11-летнего мальчика, который уснул в снегу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального МВД.

В полицию накануне вечером обратилась мать мальчика. Она сообщила, что ее 11-летний сын несколько часов назад ушел из дома и найти его она не может.

"Прибыв в деревню, полицейские обнаружили у дома следы, которые вели к озеру. [Полицейские] прошли около пяти километров по льду озера Вельё и на противоположном берегу обнаружили лежащего в сугробе спящего мальчика", - сообщает пресс-служба.

Температура воздуха в эту ночь опустилась до минус 15 градусов. Полицейские надели на ребенка свою верхнюю одежду, взяли его на руки. Командир поискового отряда "Находка" Александр Морзунов встретил их на снегоходе и отвез в деревню.

Вскоре ребенка передали медицинским работникам, которые оказали ему первую помощь. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.