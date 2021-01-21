Споры после развода стали частой темой обращений к детскому омбудсмену Москвы в 2020 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. обращений получила в 2020 году уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Значительная часть из них касалась темы развода и воспитания детей после него.

Экс-депутат Мосгордумы Ярославская стала уполномоченным по правам ребенка в Москве год назад - в январе 2020-го. По ее словам, за год работы из-за коронавируса стал невозможен личный прием, однако это послужило поводом для перевода в онлайн-формат части сервисов и встреч. Кроме того, в период пандемии увеличилось число писем, которые поступают не только на рабочую, но и на личную почту.

"Всего за 2020 год в мой адрес поступило 1 560 обращений. Из них 435 сообщений связаны с вопросом образования, это в два раза больше, чем было в 2019 году. Также 232 обращения были связанны со спорами по воспитанию детей, <...> ненадлежащие исполнение родительских обязанностей - 112, жестокое обращение - 22", - сказала Ярославская в четверг ТАСС.

Она добавила, что родители чаще всего обращаются к ней, когда не могут решить, где после развода будет жить их ребенок. "Ко мне поступает много обращений о невыполнении постановления суда о месте проживания ребенка. Чаще всего такие ситуации происходят отнюдь не в интересах детей, бывшие супруги стараются досадить друг другу, нанося серьезные психологические травмы детям", - пояснила детский омбудсмен.

Чтобы решить данную проблему, она считает необходимым ввести уголовную ответственность за неисполнение решения суда по семейным делам. "Также мы с уполномоченным по правам человека в Москве Татьяной Потяевой готовим в Мосгорсуд обращение-предложение, которое заключается в том, чтобы ввести обязательную процедуру медиативной помощи, благодаря которой до суда родители смогли бы договориться о вопросах воспитания и общения с ребенком. В суде закрепили эти договоренности и после суда не нарушали решение", - отметила она.

Дистанционное образование

Кроме того, немало вопросов поступало и по дистанционному формату обучения в столичных школах, введенному из-за пандемии коронавируса. По мнению Ярославской, он может быть полезен как дополнение к системе основной формы образования, например, для детей, которые находятся на заочном обучении, при этом процент таковых в Москве невысок. "Дистанционное обучение, на мой взгляд, можно ввести для тех детей, которые часто или тяжело болеют. Для всех остальных категорий школьников нужно только очное обучение. Не надо забывать, что обучение в школах и колледжах включает в себя и воспитание", - отметила Ярославская.

По ее мнению, негативно дистанционная учеба могла сказаться на детях с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). "Основная образовательная программа детей с ОВЗ строится на социализации. И никакой социализации через монитор компьютера, конечно, нет. Сейчас у школьников с ОВЗ из-за дистанта фиксируется регресс. В связи с этим мы сейчас обсуждаем с Департаментом образования и науки Москвы, как нужно работать с детьми данной категории, чтобы наверстать упущенное", - сказала детский омбудсмен.

Также Ярославская рассказала, что во время дистанционного обучения проблема буллинга в школах перешла в онлайн-формат, и рекомендовала родителям разъяснять детям, как вести себя на просторах интерната, поскольку учителя этого отследить не могут. Она обратила внимание и на созданную в Москве систему коррекционной помощи детям в школе и детском саду и призвала родителей чаще пользоваться ее возможностями. "Когда сад или школа дает рекомендации родителям о необходимости курса коррекционной помощи, родители эти рекомендации могут и не выполнять. Это неправильно, и может сказаться на судьбе ребенка в дальнейшем", - пояснила омбудсмен.

Она добавила, что, например, раннее выявление дислексии и дисграфии с помощью речевого аудита в дошкольном возрасте и своевременная коррекционная помощь помогут обеспечить уверенное будущее ребенку и уйти от его неуспешности. "Косвенно решим и несколько других проблем, которые расцветают на неуспешности подростков, - буллинг, наркомания, суицид", - считает Ярославская.

Безопасность детей

Кроме того, детский омбудсмен отметила важность мер, которые помогут сохранить жизнь и здоровье детей. Так, она намерена предложить предусмотреть льготы производителям детской одежды со светоотражающими элементами. "В 2021 году вместе с Мосгордумой и Московской торговой промышленной палатой мы хотим обсудить тему "Безопасная одежда для детей". <...> Стоит предложить налоговые льготы или налоговые каникулы для таких производителей", - сказала Ярославская.

Также среди мер безопасности она отметила и необходимость оборудовать барьерами массовые места катания на тюбингах. "Даже санки, аргамаки являются более безопасными, в связи с тем, что ребенок может ими управлять, в отличии от тюбинга. В связи с этим я считаю, что все тюбинговые трассы должны быть оборудованы по принципу водных горок", - подчеркнула детский омбудсмен.

По ее словам, родители при покупке такого зимнего спортивного инвентаря должны помнить о безопасности своих детей. "Трагедий, которые связанны с тюбингами, у нас хватает. Даже в этом году уже погиб ребенок. Считаю, что надо делать безопасные и оборудованные горки как искусственные, так и ландшафтные", - заключила Ярославская.