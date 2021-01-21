Голикова обсудила с победительницей "Лидеров России" развитие молодежного движения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова стала наставником победительницы конкурса "Лидеры России" Марины Добринец. В ходе первой встречи они обсудили развитие системы поддержки талантливой молодежи, а также организацию масштабных проектов в сфере науки и технологий, сообщили журналистам в четверг в секретариате вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела первую встречу со своей подопечной, победителем третьего сезона конкурса "Лидеры России", начальником управления информационной и молодежной политики МГТУ им. Н. Э. Баумана Мариной Добринец. Они обсудили развитие системы поддержки талантливой молодежи, а также организацию масштабных проектов в сфере науки и технологий", - сообщили в секретариате.

Вице-премьер поздравила победительницу конкурса и выразила надежду на ее активное содействие популяризации науки и повышению престижа инженерных специальностей среди молодежи. "Система образования непрерывно совершенствуется, отвечая вызовам времени. Тем важнее сегодня обеспечить преемственность образования, выстроить траекторию развития талантов так, чтобы они могли увидеть цель еще в раннем возрасте и поэтапно идти к ней по устойчивому и понятному пути, используя весь спектр своих возможностей", - приводят в секретариате слова Голиковой.

Марина Добринец окончила МГТУ им. Н. Э. Баумана с красным дипломом инженера. Участвовала в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, сформировала команду для организации образовательного трека "Технологии будущего", в работе которого приняли участие более 6 000 человек. За эту работу она получила благодарность президента РФ и памятную медаль фестиваля. Прошла ряд стажировок за границей с целью изучения международного опыта в молодежной политике.

Конкурс "Лидеры России" - это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", целью которого является поиск и поддержка талантливых руководителей нового поколения. Татьяна Голикова является наставником конкурса с самого его запуска.