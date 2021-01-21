Рязанская область получит 20 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с COVID-19

ТАСС, 21 января. Рязанская область получит дополнительно более 20 млн рублей из резервного фонда правительства России на покупку лекарств для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Рязанская область получит дополнительные средства на лекарства для амбулаторных больных, области выделят 21 млн 446 тыс. рублей на покупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 из резервного фонда правительства России", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Как отметил губернатор региона Николай Любимов, федеральная помощь позволит своевременно обеспечить лекарствами людей, которые проходят лечение от коронавируса дома. По данным регионального оперштаба, к 21 января лечение от коронавируса в больницах продолжают 475 пациентов, около 1,4 тыс. человек лечатся дома.

В Рязанской области общее число инфицированных с начала пандемии составило 20 814 человек. Из них 18 943 человека выздоровели, 216 умерли.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от коронавируса. Такое решение он принял после сообщения от жителя Рязанской области, который пожаловался на необеспечение лекарствами от коронавируса при лечении на дому. 21 декабря в эфире телеканала "Россия-24" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что властям региона необходимо ускорить доставку закупленных лекарств до пациентов.