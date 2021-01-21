В РПЦ назвали недопустимым распространение храмами крещенской воды за пожертвование

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Распространение крещенской воды в храмах Русской православной церкви (РПЦ) за пожертвование недопустимо, написал в четверг в своем канале в Telegram заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

"В последние годы в дни празднования Богоявления в управление делами Московской патриархии эпизодически поступают обращения с информацией о том, что в отдельных епархиях или приходах бутилированная святая вода распространялась за пожертвования. Позиция управления делами Московской патриархии, всякий раз сообщаемая в соответствующие епархии письмом управляющего делами Московской патриархии, следующая. Неприемлема даже мысль о продаже Великой Агиасмы - крещенской воды", - написал он.

Епископ Савва отметил, что распространение через церковные лавки уже наполненных крещенской водой бутылок выглядит как продажа святыни. Именно поэтому оно должно быть исключено наряду с централизованным распространением святой воды, которое, по словам епископа, происходило во время празднования Крещения в одной из епархий Русской церкви. "Во многих епархиях существует вполне уместная практика, когда при храмах распространяются за пожертвования пустые емкости для воды, например с этикетками, на которых изображен храм или приведены слова праздничного тропаря. При этом прихожане вполне могут приходить за освященной водой со своими бутылями или флягами. <...> Раздача заранее наполненных емкостей со святой водой возможна, но только на полностью безвомездной основе", - добавил архиерей.

С 18 по 19 января православные верующие отмечали праздник Крещения Господня и Богоявления. Как сообщили ТАСС в МВД России, в эти дни состоялось около 9,5 тыс. религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 1,2 млн человек.