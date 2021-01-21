Глава НАО выздоровел после заражения коронавирусом

ТАСС, 21 января. Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный выздоровел после заражения коронавирусом, в четверг он получил второй отрицательный результат теста на наличие этой инфекции. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

"Лечение закончилось - возвращаюсь в строй! Друзья, хочу познакомить вас с доктором, которая лечила меня на протяжении многих дней. Сегодня Галина Николаевна крайний раз пришла ко мне в защитном костюме. Поскольку лечение завершилось, и я снова в строю! Спешу сообщить, что получил второй отрицательный тест на ковид", - написал глава региона.

Он также добавил, что болезнь протекала не в тяжелой форме и "практически не отразилась на работе". "Все совещания удавалось проводить в режиме видеоконференции", - уточнил Бездудный.

10 января глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заразился новой коронавирусной инфекцией. Тогда политик написал в своем официальном Telegram-канале о том, что чувствуется себя удовлетворительно и проходит лечение дома.

С начала пандемии в НАО выявлено 859 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 801 человек выздоровел, летальных случаев не зафиксировано.