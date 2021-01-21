В НАО снизят в два раза стоимость платных исследований на коронавирус

ТАСС, 21 января. Стоимость платных исследований на коронавирус и антитела в Ненецком автономном округе (НАО) снизят в два раза к концу января, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации региона.

"В Ненецком автономном округе снизится стоимость исследований на COVID-19 и антитела к вирусу. До конца января ожидается поставка в регион экспресс-тестов, стоимость которых будет более чем в два раза меньше существующей сегодня", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление губернатора НАО Юрия Бездудного.

Речь идет о стоимости тестов для тех, кто хочет проверить у себя наличие или отсутствие вируса, или для приезжающих из других регионов. При заболевании и наличии симптомов коронавируса ПЦР-тесты делают бесплатно. Приезжающие в НАО из других регионов, чтобы избежать двухнедельной самоизоляции, должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. ПЦР-тестирование должно быть пройдено не ранее, чем за три дня до приезда регион.

Переболевшие могут предъявить результат теста ИФА-исследования (теста на антитела) или справку, выданную организацией, проводившей этот вид диагностики. Срок действия результата ИФА-исследования составляет один месяц с момента сдачи биоматериала. "Отменять контроль прибывающих в НАО из других регионов преждевременно. Но, считаю, что существующая стоимость ПЦР-тестирования совершенно недопустима. Мы проработали вопрос, чтобы со следующей недели эта услуга была максимально доступной и укладывалась в 1 500-1 700 рублей", - приводит пресс-служба слова Бездудного.

Пройти исследования можно будет в Ненецкой окружной больнице и в Центральной районной поликлинике.

До 31 января 2021 года в НАО действует режим повышенной готовности, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, действие масочного режима и режима двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов. С начала пандемии в регионе выявлено 859 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, три случая выявлено за последние сутки. На сегодняшний день на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 47 пациентов. Из них в стационаре получают лечение 11 человек, находятся на амбулаторном лечении 36 человек. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.