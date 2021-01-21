Около 600 тыс. жителей Тверской области планируется привить от COVID-19 в 2021 году

ТАСС, 21 января. Около 600 тыс. человек - почти половину населения Тверской области - планируется привить от коронавируса в 2021 году, сообщил в четверг в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь" губернатор региона Игорь Руденя.

"План, который мы составили - это порядка 595-600 тыс. привитых [от коронавируса] жителей нашей территории. Если кто-то будет из приезжих или гостей, надеюсь, мы тоже создадим условия для вакцинации на нашей территории", - сказал Руденя. Общее количество жителей региона на 1 января 2021 года - более 1 млн 260 тыс. человек.

По словам губернатора Тверской области, к 21 января вакцинацию прошли более 2,5 тыс. человек, в ближайшие две недели количество вакцинаций планируется увеличить с 500 до 2,2 тыс. в сутки. До конца февраля в регион планируется поставка 55 тыс. доз вакцины от коронавируса.

В Тверской области, по данным оперативного штаба региона на 21 января, с начала пандемии выявлены 27 022 случая заражения коронавирусом, в том числе 220 - за последние сутки. Выздоровели 22 548 человек, 3 979 человек изолированы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, 495 пациентов умерли.