Саммит ЕС ввел понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Лидеры ЕС на видеоконференции по вопросам борьбы с коронавирусом приняли решение ввести новое понятие "темно-красных" зон пандемии в Европе, то есть очагов с самым высоким показателем распространения инфекции. Об этом заявила в четверг вечером глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после саммита.

"Мы приняли решение ввести термин "темно-красных" зон, очагов с особенно высоким распространением вируса, в отношении которых могут вводиться целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ", - заявила она, признав, что Евросоюз сейчас является практически полностью "красной" эпидемиологической зоной.

Вакцины для стран сообщества

Саммит ЕС пообещал выделить странам - партнерам ограниченное число доз вакцины, заказанной для стран сообщества, но сроки не определены, сообщила фон дер Ляйен.

"Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для государств - партнеров", - заявила она. "Мы сделаем это как можно скорее", - ответила фон дер Ляйен на вопрос, когда это может произойти.